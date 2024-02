Ultra-Zug? Sturm rüstet sich für heißen Europacup

Fans kommen in voller Stärke

Der Austausch zwischen den Klubs Sturm und Slovan ist allerdings gut, die Gäste gewährten den Grazern ein volles Kontingent für das Auswärtsmatch in Bratislava (rund 2000 Sturm-Fans) - andererseits werden auch rund 1400 Slovan-Fans in Graz erwartet. Polizei und Security stehen bereit. Bei erhöhten Sicherheitsauflagen dürfen rund 14.000 Fans in die Merkur Arena, rund 11.500 Tickets sind bis dato verkauft. Für Abonnenten, Mitglieder und registrierte Sturm-Ticketkäufer sind also noch Karten zu erwerben.