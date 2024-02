Nobelpreisträgerin trifft auf Aktivisten und DJs

Internationale Stars und Besucher

Was das Festival auszeichnet, ist seine Internationalität. So kommen nicht nur Musiker und Experten aus aller Welt an diesen fünf Tagen nach Graz, die Elevate-Macher kooperieren auch gerne mit Festivals wie dem Sónar in Barcelona oder dem World Festival in Tromsø, kuratieren dort wie auch in Lyon oder Mailand Programmschienen. Selbst das Publikum ist international. „Gut zwei Drittel der Besucher kommen nicht aus Graz. Sogar Anfragen aus Australien haben wir schon erhalten“, freut sich Oreski.