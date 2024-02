Die kleine Botin findet zurück in den Alltag

Monatsplaner gegen Schulstress

Wir haben dazu einen ausgedruckten Monatsplaner hängen, wo jedes Kind die Schul- und Lern-Termine einträgt und wir am Anfang der Woche zusammen planen, wann welcher Stoff zu machen ist. So bekommen sie Struktur und Einteilung und der Schulstress verliert an Macht. Das macht es für uns alle in der Familie leicht, die Termine unter Kontrolle zu halten und möglichst nichts zu übersehen oder dann kurzfristig im Stress zu landen.