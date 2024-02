„Tourengeher kennen keine Verhaltensregeln mehr“

„Ehrenkodex in den Bergen“

Der erfahrene Alpinist übt Kritik an dem Verhalten der Tourengeher: „Zwei sind oben auf dem Gipfel gestanden und einfach in den 40 Grad steilen Hang eingefahren, obwohl sich direkt darunter eine große Gruppe an Wintersportlern befand - so etwas tut man einfach nicht“. Auch in den Bergen gebe es einen Ehrenkodex: „Daran halten sich aber immer weniger Menschen“.