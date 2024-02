Nach Tierquälerei: Zwerghase „Pezi“ gerettet

So etwas hat sogar der erfahrene Tierarzt Klaus Fischl noch nicht gesehen! Jenes Zwergkaninchen, das ihm Pascal Bruckner aus Henndorf in die Praxis nach Königsdorf gebracht hat, war derart verfilzt, dass weder die Ohren noch Augen und Nase zu erkennen waren. Der Spaziergänger hatte das völlig verwahrloste Haustier per Zufall entdeckt, als er mit seinem Hund am Ufer der Raab bei Rax nahe Jennersdorf unterwegs war.