Ski-Dame platzt Kragen: „Ist jedes Jahr dasselbe!“

Venier: „Klassisch Crans-Montana halt“

ÖSV-Dame Stephanie Venier bringt es auf den Punkt: „Es ist schwierig, einfach weich - klassisch Crans-Montana halt.“ Große Unzufriedenheit bei den Sportlerinnen - Pistenchef Patrice Moriso zeigt Verständnis: „Ich akzeptiere die Einwände. Aber es ist halt so, dass das Salz nicht ewig wirkt.“ Es gibt nun Überlegungen, dass Training am Donnerstag zu streichen - das würde der Piste jedenfalls guttun. In Crans-Montana sind von Freitag bis Sonntag zwei Abfahrten und ein Super-G angesetzt.