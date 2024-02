Crans Montana: Venier Vierte, Bestzeit an Deutsche

Die Tirolerin Stephanie Venier ist im ersten Training für die beiden Weltcup-Abfahrten in Crans Montana auf Platz vier gefahren. Die Cortina-Siegerin war am Mittwoch 0,30 Sekunden langsamer als die Tagesschnellste Kira Weidle aus Deutschland. Vor Venier lagen auch Ragnhild Mowinckel (NOR) und Federica Brignone (ITA).