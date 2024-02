Die antike Sportart ringt um verdiente Anerkennung

„Wir erhalten 5000 Euro Förderung, müssen aber jedes Mal Hallenmiete zahlen“, sagt Ransmayr, der verrät: „Im Juni hatten wir die Nachwuchsmeisterschaften in Leonding ausgetragen, da mussten wir 1500 Euro Hallenmiete zahlen!“ Zumal selbst bei Sponsoren ob der fehlenden Werbewirksamkeit kaum Anerkennung erfolgt. Doch mit dem internationalen Turnier in Wels könnte man beste Werbung in eigener Sache machen. Damit dann auch der Traum von einem erfolgreichen Ringer-OÖ in Erfüllung geht.