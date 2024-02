52 Hinweise auf „RAF-Rentner“ eingegangen

Bis zu 80.000 Euro für Hinweise

Ein neuer Fahndungsaufruf in der beliebten ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ soll frischen Wind in die Ermittlungen. Sie veröffentlicht dazu alte Aufnahmen der „RAF-Rentner“, wie sie von manchen deutschen Medien bezeichnet werden. „Das könnten auch Ihre Nachbarn sein!“, warnt das Landeskriminalamt Niedersachsen auf einem Steckbrief. „Sie leben seit fast 30 Jahren in der Illegalität, möglicherweise auch für lange Zeit am gleichen Ort und werden eher keiner geregelten Arbeit nachgehen“, vermutet die Polizei. Sie schreibt eine Belohnung für bis zu 80.000 Euro für Hinweise aus.