Autos kollidierten auf Kreuzung - Frau verletzt

Zu dem Unfall kam es am Dienstag gegen 15 Uhr an der Kreuzung der Rotholzer Straße mit der B171. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kollidierte die Österreicherin, die Richtung Schwaz fuhr, mit dem Wagen eines 41-jährigen Syrers, der in Richtung Gallzein unterwegs war.