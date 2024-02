Gehörlose Frau verlor Wohnung wegen Sexgeräuschen

Wie die „Bild“ berichtet, trägt die spezielle Causa die gerichtliche Bezeichnung „97 C 607/23“ - in dem Schriftstück ist festgehalten, dass zwei Nachbarinnen (37, 73) über sämtliche Besuche von Männern, bei denen es Sexgeräusche gegeben haben soll, bei der in Verruf geratenen Nachbarin akribisch Buch geführt haben. Diese Beschwerden schickte das Duo an die zuständige Vermietungsstelle der Halleschen Wohnungsgesellschaft. Diese antwortete erst mit einer Abmahnung an die Mieterin, nun folgte die „außerordentliche Kündigung wegen nachhaltiger Störung des Hausfriedens“.