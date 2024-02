„Moralische Krise“ in Ungarn noch nicht vorbei

Balog wies in einem Schreiben an die Leitung der Reformierten Kirche jegliche Schuld zurück. Der Begnadigungsantrag sei nicht seine persönliche Entscheidung gewesen, er habe ihn auch nicht eingereicht. Auch aus dem Büro der scheidenden Präsidentin hieß es, dass es weder mit Balog noch mit der Ehefrau von K. Treffen gegeben habe, wie zuletzt in Medienberichten lanciert worden war.