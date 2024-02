Budapest: Vatikan nicht in Begnadigung involviert

Zwar war der Besuch von Papst Franziskus im April des Vorjahres der Anlass für mehrere Begnadigungen in Ungarn - darunter auch jene in einem Pädophilie-Fall, über die Staatschefin Katalin Novák gestolpert ist -, doch an den Entscheidungen war der Vatikan nicht beteiligt. Dies hat der für internationale Kommunikation zuständige Staatssekretär Zoltán Kovács am Montag betont.