Austro-Star rettet auf Netflix den Valentinstag

Thomass spielt Maria, die eine Liebeskummer-Agentur betreibt - was würde Rupp bei Liebeskummer raten? „Ich muss ehrlich zugeben, ich finde es gar nicht so falsch, wie das der Karl macht. Dass man sich erstmal ablenkt und das Leben genießt und das, was nicht so schön ist, einfach mal wegignoriert. Diese Taktik funktioniert natürlich nicht langfristig. Irgendwann holt einen diese Sache ein und man muss sich den Dingen dann doch stellen. Aber am Anfang sind ein paar Gin Tonic auf jeden Fall auch okay.“