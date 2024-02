Lichtermeer gegen rechts: „Demokratie verteidigen“

Die geplante Lichteraktion ist eine Fortsetzung der Kundgebungen vom 26. Jänner in Wien, Innsbruck und Salzburg mit insgesamt Zehntausenden Teilnehmern. „Das war eine sehr zentrale Aktion, jetzt ist es wichtig, dezentral auch in den Gemeinden Zeichen gegen rechts zu setzen“, erklärte ein Sprecher von Fridays For Future am Dienstag.