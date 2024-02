Austria Lustenau fuhr einen destruktiven Sieg ein

Es war nach dem 0:0 bei BW Linz erst das zweite Mal in dieser Saison, dass hinten die Null stand. Namory Cisse nutzte in der 96. Minute der Nachspielzeit einen Konter zum 2:0. Im Übermut riss er sich das Trikot vom Leib, kassierte dafür Gelb-Rot, weil er vorher bei einem Disput mit Sulzbacher bereits den ersten Karton sah. „Bitter für ihn“, so Heraf.