Hier hält das Jawort doch kein ganzes Leben lang

„Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens, in guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit.“ Die Worte klingen eigentlich ganz einfach. Doch die richtige Umsetzung steht auf einem ganz anderen Papier geschrieben. Angesichts des heutigen Tages der Ehe und des baldigen Valentinstags (14. Februar) hat sich die „Krone“ angesehen, in welchen oberösterreichischen Bezirken das Jawort auch wirklich noch ewige Bedeutung hat.