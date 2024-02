Schmelzende Skipisten werden zur tödlichen Gefahr

Sicherheitsnetze keine Garantie

Obwohl die Verantwortlichen in den Skigebieten Sicherheitsnetze spannen, um die Sportler bei Stürzen aufzufangen, damit diese nicht ins Gelände fallen, sind diese keine 100-prozentige Garantie, wie der aktuelle Fall in Tirol zeigt. Drei Ski- bzw. Snowboarder (32, 34 und 49) kamen am Samstag zwischen 19 und 19.10 Uhr in Söll-Hochsöll zu Sturz - unabhängig voneinander!