Polizisten fanden reglosen Skifahrer neben Piste

Fahrerflucht auf Nassfeld

Eine bisher unbekannte Skifahrerin ist Samstagmittag unmittelbar nach der Rudnigsattelbahn-Bergstation einer 25-jährigen Slowenin über den hinteren Teil der Skier gefahren. Die 25-Jährige kam daraufhin zu Sturz und verdrehte sich das linke Knie dabei. Die unbekannte Skifahrerin fuhr einfach weiter. Die Verletzte musste durch den Pistendienst zur Talstation in Tröpolach gebracht werden und dann mit der Rettung ins Krankenhaus. Eine lokale Fahndung nach der unbekannten Skifahrerin verlief vorerst negativ. Eine halbe Stunde später wurde dann noch ein neunjähriger Bub aus Serbien bei einer Skikollision mit einem 23-jährigen Slowenen schwer an der Schulter verletzt. Ein zufällig vorbeifahrender Arzt leistete Erste Hilfe. Der Bub wurde in Begleitung seiner Mutter mit dem Rettungshubschrauber ARA 3 in das LKH Villach geflogen.