Drei Skiunfälle in zehn Minuten an selber Stelle

Schwere Wirbelsäulenverletzung nach Unfall im Kühtai

Bereits am Samstagvormittag kam es auch im Skigebiet Kühtai zu einem folgenschweren Skiunfall. Ein 57-jähriger Kanadier kam gegen 10.45 Uhr auf einer rot markierten Piste ohne Fremdeinwirkung zu Sturz, verlor einen Ski, rutschte etwa 15 Meter weiter zum Pistenrand und prallte dort gegen einen rund 50 Zentimeter hohen Schneewall. „Der Skifahrer wurde von der Pistenrettung erstversorgt, terrestrisch zu Tal und in der Folge zum Arzt in Kühtai gebracht“, erklärt die Polizei. Dort wurden schwere Verletzungen im Wirbelsäulenbereich und an einem Bein festgestellt. Der Verletzte wurde in der Folge vom Notarzthubschrauber zur weiteren Behandlung in die Innsbrucker Klinik geflogen.