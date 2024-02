So viele Kinder können Unterricht nicht folgen

Am Montag starten Wiener Schüler ins neue Semester. Zuletzt sorgte die stark gestiegene Zahl an außerordentlich geführten Schülern für Aufregung. In Wien sind es 27 Prozent. ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß wollte Details erfahren und hat dazu eine Anfrage an den zuständigen Stadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) gestellt. Und die Ergebnisse, vor allem, was die Erstklässler betrifft, lassen aufhorchen.