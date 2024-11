Untreueprozess: Freispruch für Immoeast-Manager

Sachverhalt unstrittig

Laut Anklage haben Immofinanz und Immoeast im Jahr 2007 über Umwege mehrere Millionendarlehen an Töchter der Constantia Privatbank vergeben, die damit wiederum Immofinanz- und Immoeast-Aktien gekauft haben. Dieser Sachverhalt war in dem Verfahren unstrittig und wurde von Petrikovics von Anfang an bestätigt. Aber die Anklage ging davon aus, dass die Gesellschaften, die die Darlehen erhielten, kein nennenswertes Vermögen hatten. Es habe sich um unbesicherte Darlehen gehandelt und weder der Aufsichtsrat noch die anderen Vorstände seien informiert gewesen, so der Vorwurf.