Laegreid führt im WM-Sprint Norwegen-Triplesieg an

Für Laegreid ist es der dritte Einzel-WM-Titel, vor drei Jahren hatte er in Pokljuka in Einzel und Massenstart zugeschlagen. Hinzu kommen noch insgesamt drei WM-Siege in Staffel-Bewerben. Nach Johannes Thingnes Bö ins Rennen gegangen, hatte Laegreid nicht nur den Vorteil der besseren Schussleistung, sondern auch der Information der Coaches. „Ich wusste, dass, wenn es eine Gold-Chance für mich gibt, dann jetzt“, sagte der 26-Jährige im ORF. „Alle anderen im Team haben bereits Siege in dieser Saison. Ich war ziemlich eifersüchtig und bin jetzt wirklich glücklich.“