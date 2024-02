Daher entpuppt sich Lavalée als Sturm-Goldgriff

Kiteishvili-Berater kommt

„Dimitri hat unsere Idee Fußball zu spielen, sehr schnell verinnerlicht. Er ist auch menschlich schwer okay und ein lieber Kerl. Der - obwohl er noch nicht so lange bei uns ist - in der Mannschaft schon ein hohes Standing genießt. Er bringt Führungsspieler-Mentalitäten mit“, erzählt der Sportchef, der selbst sagt: „Er ist eigentlich kein typischer Sturm- bzw. Schicker-Transfer. In der Regel verpflichten wir ja sehr junge Spieler, Lavalée ist schon 27.“ Der Belgier fühlt sich jedenfalls bei den Schwarzen pudelwohl, erst unlängst meinte er: „Hoffentlich bin ich noch länger in Graz.“ Der Leihvertrag läuft nach dieser Saison aus, Sturm hat allerdings eine Kaufoption. Die wird man auch ziehen. „Wir haben noch Zeit, aber alles deutet darauf hin. Mit Lavalée haben wir letztes Jahr schon einen Anschlussvertrag vereinbart“, erklärt der Sportchef.