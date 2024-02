„Rakete“ Müllauer schrammt an Medaille vorbei

Österreichs Biathlon-Herren müssen bei der Junioren-EM in Jakuszyce (Polen) weiter auf eine Medaille warten. Der Salzburger Fabian Müllauer war im Sprint nahe dran und in der Loipe der mit Abstand Schnellste. Am Ende fehlten dem 21-Jährigen lediglich wenige Sekunden auf einen Stockerlplatz.