„Wahnsinn!“ Andexer holt Gold mit Mega-Vorsprung

Die Seriensiegerin aus dem IBU Junior Cup - dort gewann die 21-Jährige alle fünf Sprints der laufenden Saison - zeigt auch im Rahmen der Junioren-Europameisterschaften in Polen ihre Klasse. Die Saalfelderin bleibt im Einzel über 12,5 Kilometer makellos am Schießstand und beweist mit Laufbestzeit in der Loipe einmal mehr ihre Vormachtstellung in ihrer Altersklasse.