Gold und Bronze für Österreichs Loipenjägerinnen

Lara Wagner, bereits im Vorjahr bei der Junioren-EM in Lettland im Sprint siegreich, gewann in dieser Disziplin erneut. Die 21-Jährige blieb im Liegendschießen fehlerfrei und leistete sich stehend nur eine Strafrunde. Da sie auch in der Loipe zu den Stärksten zählte (zweite Laufzeit), setzte sie sich mit 15,9 Sekunden Vorsprung auf die Finnin Sonja Leinamo (1 Fehler) durch.