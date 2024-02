Fernpass-Blockade ist „schlichtweg gemein“

Härtere Strafen für Klimakleber gefordert

„Es ist in höchstem Maße unverantwortlich, für Aktionismus andere zu gefährden“, zeigte Mair am Samstag kein Verständnis für die Aktion. Gerade an einem der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres sei es gegenüber der einheimischen Bevölkerung schlichtweg „gemein“, wichtige Versorgungsrouten wie den Fernpass zu blockieren. Mair kündigte an, sich im Bund weiterhin für härtere Strafen für Klimakleber einzusetzen.