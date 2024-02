Klimakleber blockierten im Reisechaos Fernpass

Der Urlauberschichtwechsel sorgt am Samstag für Verkehrschaos auf Österreichs Autobahnen. Vor allem die Fernpassstrecke in Tirol ist stark belastet - hier bildete sich am Vormittag ein 20 Kilometer langer Stau. Erschwerend kam eine Aktion der Klimakleber hinzu: Sie blockierten die Fernpassstrecke vorübergehend.