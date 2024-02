16.000 Steirer tanzen in Tracht durch die Nacht

Wenn schon am Nachmittag an allen Ecken und Enden fesche Steirerinnen und Steirer in Dirndln und Lederhosen die Landeshauptstadt bevölkern – dann ist wieder Bauernbundball! 16.000 Gäste, darunter zahlreiche Promis, strömten gestern Abend zum größten Ball Europas in die Grazer Stadthalle. Die bereits 73. Ausgabe des Mega-Events war natürlich in gewohnter Manier wieder restlos ausverkauft.