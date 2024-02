Erneut folgenschwerer Unfall mit Motorschlitten

Mit Kopfverletzungen in Spitäler gebracht

Das Besondere für die Bergretter war, dass es zwei Personen zu bergen galt. „Normalerweise haben wir es mit nur einem Patienten zu tun. Meistens sind es verunfallte Rodler“, so Daum. Die beiden Männer wurden sie mit schweren Kopfverletzungen durch Rettungswagen in das Krankenhaus nach Schwaz bzw. in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.