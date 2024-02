Tiroler (37) stirbt bei Unfall mit Motorschlitten

Pistenraupenfahrer leistete Erste Hilfe

Der 37-jährige Tiroler erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Dem 47-Jährigen gelang es trotz Verletzungen, einen Pistenraupenfahrer auf sich aufmerksam machen. Dieser setzte die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Der Ältere wurde nach seiner Erstversorgung in die Klinik Innsbruck geflogen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Obduktion des Verstorbenen und eine Blutabnahme beim 47-Jährigen an.