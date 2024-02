Pkw-Lenker bei Crash eingeklemmt, schwer verletzt

In Fahrzeug eingeklemmt

Der 20-Jährige wurde bei dem Crash leicht eingeklemmt und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Heli in das Krankenhaus Zams geflogen. Indes erlitt der 60-jährige Lenker des Lkw eine leichte Verletzung im Bereich des Brustkorbs. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein schwerer Schaden. Die Unfallstelle musste bis 9 Uhr komplett gesperrt werden.