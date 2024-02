Zwei Lager liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen

Angriffe auf Polizisten

Tatsächlich wurde die Wahl von Gewalt und Manipulationsvorwürfen überschattet. Zehntausende Soldaten sollten die Wahllokale absichern. Am Mittwoch waren bei zwei Explosionen in der Nähe von Büros von Kandidaten mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen (siehe Video oben). Am Donnerstag wurden laut Behördenangaben bei Angriffen mindestens sieben Polizisten getötet und weitere verletzt.