Wiener Ruine als Zeitbombe für ganzen Straßenblock

Selbst jahrelanger Baustillstand kann den Betonstrukturen der „Lamarr"-Kaufhausruine in der Mariahilfer Straße nur wenig anhaben. Davon ist Bauexperte Remeco Rainer Reichel überzeugt. Er nennt den Rohbau sarkastisch „die Lamarruine" und greift nicht umsonst zum Vergleich mit den Flaktürmen in Wien - Stahl und Beton seien, einmal da, eben nur schwer wieder wegzubekommen. Wir haben indes die Wiener Parteien befragt, was sie sich statt der Bauruine wünschen würden.