Das sagt Bildungsminister zur „Orgasmus-Päpstin“

Sie gab in den sozialen Medien Sex-Tipps für Menschen über 45 Jahre, nennt sich „Orgasmus-Päpstin“ und arbeitete als Volksschullehrerin in einer kleinen Mühlviertler Schule. Der Bildungsdirektion gefiel das gar nicht, sie entließ Monika Ring (47) fristlos. Seither macht die Geschichte in ganz Europa Schlagzeilen.