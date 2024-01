Fans pilgerten zu ihrer „Orgasmus-Päpstin“

Monika Ring ist den Österreichern seit einigen Wochen als „Orgasmus-Päpstin“ bekannt. Die Volksschullehrerin aus dem Mühlviertel war – wie berichtet – von der Bildungsdirektion fristlos entlassen worden, weil sie unter ihrem „Künstlernamen“ in den sozialen Medien Sextipps bei kostenpflichtigen Online-Seminaren gab. So war es wenig verwunderlich, dass am Freitag etliche Fans zum Informationsstand der 47-Jährigen auf der Erotikmesse in Salzburg pilgerten.