Entlassen! Jetzt spricht die Orgasmus-Päpstin

„Willst du auch in der Sexualität ganz ankommen, in die Tiefe gehen und vollkommen durchstarten?“ Diese und ähnliche Fragen stellt Monika Ring (47) in den Sozialen Medien, wie Facebook, Instagram und TikTok. Die Energetikerin, die gerade auch die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin macht, will damit vor allem Menschen über 45 Jahren helfen, wieder Freude an Sex zu bekommen.