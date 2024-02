Ein Kroate soll es richten: Thiem hat neuen Coach!

In Form von revolutionären Ideen: Spiellänge von vier Vierteln zu je acht Minuten, keine Aufwärmphase, kein zweiter Aufschlag. Beim Service gilt die „No-Let-Regel“, zudem hat jeder Spieler pro Viertel eine „Bonus-Karte“. Setzt er diese ein, würde der nächste Punkt drei Zähler bringen. Die Trainer dürfen Time-outs nehmen. Live-Coaching ist erlaubt, das Publikum kann dabei mithören. „Thieminho“, so Dominics Pseudonym in Oslo, wird nach der Trennung von Benjamin Ebrahimzadeh von Fitnesstrainer Duglas Cordero betreut.