Thiem im Ranking nur noch drittbester Österreicher

Keine ÖTV-Frau in den Top 100

Bei den Frauen gibt es derzeit keine ÖTV-Spielerin in den Top 100, am besten ist die rekonvaleszente Julia Grabher auf 102 platziert. Die Rankings werden weiterhin angeführt von der Polin Iga Swiatek und dem Serben Novak Djokovic. Die lettische Linz-Siegerin Jelena Ostapenko verbesserte sich um einen Rang auf Position elf.