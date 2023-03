HPV „ist eine wirklich gefährliche Erkrankung“

Impfung ist und bleibt die beste Schutzmaßnahme

Das heißt also, es können beide Geschlechter an HPV erkranken. Kann man aber trotzdem sagen, dass der Mann häufig der sogenannte Wirt ist? Dr. Krauter zufolge sind beide Geschlechter, also Mann und Frau, Träger und Überträger des Virus. „Es kann sich also eine Frau durch einen Mann infizieren, genauso aber ein Mann bei einer Frau infizieren“. Frauen bekommen Gebärmutterhalskrebs, beide Geschlechter haben aber das gleiche Risiko, und etwa 80 Prozent der Bevölkerung infizieren sich während ihres Lebens mit HPV. „Beide haben also das gleiche Risiko, das zu bekommen und zu übertragen. Daher sollten auch beide die notwendigen Schutzmaßnahmen treffen. Und das ist und bleibt ganz einfach die Impfung - für Männer und für Frauen“, wie der Mediziner betont.