SPÖ-DJ Peter Binder muss heute zum Partei-Rapport

An meiner Einstellung ist nicht zu rütteln

Warum nicht bemerkt wurde, dass ausgerechnet dort der offizielle Ausklang des umstrittenen Balls stattfindet? „Es ist einfach blöd hergegangen“, verteidigte sich der Dritte Landtagspräsident Peter Binder (SPÖ) am Montag gegenüber der „Krone“ und ergänzte: „Ich werde hier künftig viel sensibler sein. An meiner antifaschistischen Einstellung ist selbstverständlich nicht zu rütteln.“