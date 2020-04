Hebamme aus der Steiermark hilft in Afrika

Die überzeugte Hausgeburtshebamme hat in über 30 Jahren viereinhalbtausend Kinder entbunden, in Österreich und in Spanien, wo sie lange Zeit gelebt hat. Geschichten über ihre Erfahrungen erschienen in ihrem Buch „born@home“. An der Grazer FH Joanneum hat sie außerdem den Studiengang für Hebammen auf Schiene gebracht.