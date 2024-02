Das Tor-Monster genießt seinen irren Lauf

Aus der Leoben-Kabine dröhnte Partymusik, auf den Tribünen lagen sich die Fans in den Armen und Doppelpack-Schütze Deni Alar wurde am Weg in die Stadionkatakomben gedrückt und geherzt. Am „Monte Schlacko“, der Heimat des Zweitligisten, herrschte nach dem sensationellen Aufstieg ins Cup-Halbfinale Ausnahmezustand. Zurecht! Denn mit dem 2:1-Sieg gegen Altach boxten die Steirer nach WSG Tirol und Wolfsberg schon den dritten Bundesligaklub aus dem Bewerb. „Ein Wahnsinn, schon wieder gewonnen!“, krächzte DSV-Obmann Mario Bichler mit mitgenommener Stimme.