Neuberger Naturmuseum bekommt „Frischzellenkur“

Sein Interesse an der Natur und vor allem an der Tierwelt hat ihn zu einem bedeutenden Sammler und schließlich Museumsgründer gemacht. Weltweit hat er gut 1000 Tierpräparate zusammengetragen und sie in den Räumen des ehemaligen Zisterzienserstifts mit viel Liebe zum Detail präsentiert. Sein Neuberger Naturmuseum mit seinen Vögeln, Säugetieren, Reptilien und Schmetterlingen - wohl eine der größten und qualitativ hochwertigsten Privatsammlungen der Welt - lud zu einer Reise quer durch die Kontinente.