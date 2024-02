So geht es jetzt mit dem ÖSV-Shootingstar weiter

Europacup-Debüt steht an

Am Samstag war es für Moritz von Frankreich nach Gstaad (Sz) gegangen, wo er heute und morgen seine ersten beiden Europacup-Slaloms bestreiten wird. „Um ehrlich zu sein, spüre ich die letzten Wochen jetzt schon ein wenig in den Knochen“, gesteht der Head-Pilot. „Darum gehe ich relativ neutral in die Rennen. Schaut nichts heraus, okay. Gibt es Punkte, umso besser!“ Danach ist jedenfalls Pause angesagt: „Da gerade Semesterferien sind, werde ich einige ruhige Tage daheim im Silbertal machen“, freut sich der Schüler des Sportgymnasiums Dornbirn.