Vorarlberger blicken skeptisch in die Zukunft

Die vergangenen Jahre hatten es in sich, eine Krise folgte auf die andere, dementsprechend trüb stellt sich gegenwärtig die wirtschaftliche Situation in Vorarlberg dar: Die Teuerung ist für viele kaum mehr zu schultern, auf dem Bau herrscht Flaute, die Exporte brechen ein, die Arbeitslosigkeit steigt. Angesichts dieser Gemengelage kann man schon mal ins Grübeln kommen - so wie das die Vorarlberger offenbar tun. Zumindest legen dies die Ergebnisse der jüngsten Vorsorge-Studie von Sparkassen, Erste Bank und Wiener Städtische nahe: Befragt nach den Erwartungen für die kommenden 12 Monate, gaben nur 29 Prozent an, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. 43 Prozent zeigen sich „skeptisch“ und 23 Prozent sogar „besorgt“.