Schnitt für Schnitt zu Blütenpracht und Ertrag

Gerade bei Obstbäumen kann der Rückschnitt schnell zu einer eigenen Wissenschaft werden. „Im Endeffekt geht es beim Schneiden aber darum, die Kronenform beizubehalten. Dazu werden alle Äste, die sich kreuzen, herausgeschnitten“, schildert Signe Fischer-Teuffenbach, Inhaberin der Baumschule Teuffenbach in Steindorf. Bäume sollten regelmäßig zurückgeschnitten werden, wer zu lange wartet, riskiert Massen an sogenannten „Wassertrieben“. Zu Schere und Säge darf allerdings nur gegriffen werden, wenn es keine Minusgrade hat. Wird bei Frost geschnitten, so kann das Holz absplittern und Pilze oder Bakterien eindringen. Wer sich beim Baumschnitt unsicher ist, der kann einen Profi holen oder an einem Kurs teilnehmen.