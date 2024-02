Gewessler und Schilling nahmen an Kongress teil

Erste offizielle Nominierungen

Die Grünen sind die erste Partei, die ihre Spitze für die Europawahlen im Juni 2024 offiziell nominiert hat. In den kommenden Wochen folgen weitere Parteien: am 2. März die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, am 5. und 6. März die Europäische Volkspartei (EVP) sowie am 20. März die europäischen Liberalen. Die Europäische Linke will bereits am 23. und 24. Februar über ihre Spitze entscheiden, konservative und rechtspopulistische Parteien sind prinzipiell gegen das Konzept.