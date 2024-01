Aktivistin Lena Schilling tritt bei Europawahl an

Worüber in den vergangenen Wochen intensiv spekuliert wurde, ist jetzt fix: Klimaaktivistin Lena Schilling tritt bei der Europawahl im Juni für die Grünen an. Parteichef Werner Kogler postete am Samstag ein kryptisches Video, in dem er demonstrativ in einem Buch Schillings blättert (siehe oben). Am Nachmittag soll - ebenfalls per Video - der Antritt offiziell verkündet werden.